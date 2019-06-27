https://static.news.ru/photo/47fce310-8732-11e9-9ba7-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии есть внутренние причины конфликта, которые необходимо решить.

Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу, — сказал российский лидер в интервью Financial Times .

Политик подчеркнул, что все действия извне должны быть продуманными. Кроме того, он обсуждал с прежней американской администрацией возможный уход президента Сирии Башара Асада.

Асад уйдёт сегодня, что завтра? Ответ был такой: мы не знаем. Но если вы не знаете, что будет завтра, зачем сплеча рубить сегодня? Вот это кажется примитивным, но именно так обстоит дело, — рассказал Путин.

Как писал News.ru, российская сторона на встрече с представителями США и Израиля в Иерусалиме призвала отменить санкции против компаний, которые работают в Сирии.