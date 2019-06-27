Президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии есть внутренние причины конфликта, которые необходимо решить.
Я сторонник того, чтобы сирийский народ самостоятельно определил свою судьбу, — сказал российский лидер в интервью Financial Times.
Политик подчеркнул, что все действия извне должны быть продуманными. Кроме того, он обсуждал с прежней американской администрацией возможный уход президента Сирии Башара Асада.
Асад уйдёт сегодня, что завтра? Ответ был такой: мы не знаем. Но если вы не знаете, что будет завтра, зачем сплеча рубить сегодня? Вот это кажется примитивным, но именно так обстоит дело, — рассказал Путин.
Как писал News.ru, российская сторона на встрече с представителями США и Израиля в Иерусалиме призвала отменить санкции против компаний, которые работают в Сирии.