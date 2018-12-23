Президент Туркмении и его внук спели новогоднюю песню

https://news.ru/storage/news/866c5bf4f392b8eaf12435fefee43b09/8f208e69-dc8d-4d31-9caa-bd225e958a20_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Гурбангулы Бердымухамедов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов спел песню собственного сочинения вместе со своим внуком на предновогоднем банкете. Песня прозвучала на туркменском, английском и немецком языках.

Глава государства постоянно сочиняет песни, а также перепевает другие. Музыку для песен туркменского лидера пишет его внук Керимгулы. Они вместе исполняли рэп, перепевали Джастина Тимберлейка, пели патриотические песни. Часто президент выступает сольно, пишет «Хроника Туркменистана».

Издание отмечает бурные овации, которыми встретили «современную мелодию с красивым стилем и аранжировкой» присутствовавшие на вечере дипломаты, министры, деятели культуры.

Ранее News.ru сообщал, что глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов показал свои физические возможности. На совещании правительства, на котором обсуждался открывшийся в Ашхабаде чемпионат мира по тяжёлой атлетике, президент поднял позолоченный гриф от штанги, а потом аккуратно поставил спортивный снаряд на место.