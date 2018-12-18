Президент Мексики поделится зарплатой с бюджетом страны

https://news.ru/storage/news/4df6a35a32d25e23438ff7579cb3a914/996ad419-6ad3-4d04-8424-23cbadbf20dd_850.jpg Antonio Nava/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор вернёт часть своей зарплаты в бюджет государства. Из полученных 76 тыс. песо он откажется от 22,3 тыс.

Президент сообщил, что первая половина его заработной платы поступила в количестве, предусмотренном старым законодательством. По новым правилам, труд главы государства должен оплачиваться меньшими средствами, передаёт РИА Новости.

«Меня обогатили. Но это было определено старым законом», — сказал он.

Руководитель страны призвал других государственных служащих последовать его примеру и вернуть в бюджет лишнюю часть полученных денег.

Как сообщал News.ru, Лопес Обрадор, избранный лидером в июле 2018 года, признал свою страну банкротом. В связи с этим он пообещал резко увеличить социальные расходы на пенсии и молодёжь, гарантировал не повышать цены на бензин и электричество, а также бороться с коррупцией и сокращать расходы на содержание чиновников.