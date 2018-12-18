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Президент Мексики поделится зарплатой с бюджетом страны

Андрес Мануэль Лопес Обрадор Antonio Nava/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Андрес Мануэль Лопес Обрадор

в мире [ версия для печати ]

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор вернёт часть своей зарплаты в бюджет государства. Из полученных 76 тыс. песо он откажется от 22,3 тыс.

Президент сообщил, что первая половина его заработной платы поступила в количестве, предусмотренном старым законодательством. По новым правилам, труд главы государства должен оплачиваться меньшими средствами, передаёт РИА Новости.

«Меня обогатили. Но это было определено старым законом», — сказал он.

Руководитель страны призвал других государственных служащих последовать его примеру и вернуть в бюджет лишнюю часть полученных денег.

Как сообщал News.ru, Лопес Обрадор, избранный лидером в июле 2018 года, признал свою страну банкротом. В связи с этим он пообещал резко увеличить социальные расходы на пенсии и молодёжь, гарантировал не повышать цены на бензин и электричество, а также бороться с коррупцией и сокращать расходы на содержание чиновников.


#МЕКСИКА #ПРЕЗИДЕНТ
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