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На площадке для испытаний космического корабля для межпланетных полётов Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска, произошёл пожар.

Инцидент произошёл в городе Коко в американском штате Флорида. Возгорание было изолировано в морском контейнере. Через несколько минут спасателям удалось ликвидировать пожар. В результате ЧП никто не пострадал. По предварительным данным, его причиной могла стать неисправность электрооборудования, сообщает газета Florida Today.

Как ранее писал News.ru, три спутника из 60, запущенных на орбиту компанией SpaceX в рамках миссии по раздаче Интернета, потеряли связь с Землёй. Они прекратили функционирование и позже сойдут с орбиты.