https://static.news.ru/photo/6c6b7796-737f-11e9-85e8-fa163e074e61_1024.jpg Пётр Порошенко Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экс-президент Украины Пётр Порошенко увидел в действующем лидере страны Владимире Зеленском угрозу безопасности государства.

По его мнению, пока Зеленский разговаривает по-русски, Украина находится в опасности.

Пока на Украине президент, премьер, будут общаться на русском языке, они будут предметом заботы России. Язык — это фактор национальной безопасности, — заявил Порошенко в эфире телеканал «Прямой».

Он также подчеркнул, что украинцы имеют право разговаривать на любом языке мира, но президент и правительство должны общаться исключительно на украинском.

Закон о госязыке — это не про русский, не про польский, венгерский, это о защите нашего языка, — пояснил экс-президент.

Так Порошенко отреагировал на выступление Зеленского в Краматорске Донецкой области, в ходе которого он перешёл на русский язык, чтобы продемонстрировать, что никто не мешает украинцам на нём говорить в Донбассе.

Как писал News.ru, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский больше похож на экс-главу государства Петра Порошенко, нежели на героя сериала «Слуга народа» Василия Голобородько