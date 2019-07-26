https://static.news.ru/photo/2d92225a-af79-11e9-9d2e-fa163e074e61_1024.jpg Владимир Путин Фото: President of Russia/Global Look Press

Власти Польши намерены направить президенту России Владимиру Путину приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Они пройдут 27 января 2020 года на территории созданного здесь музея.

На мероприятия, которые организуются музеем в Освенциме в начале будущего года, приглашение для президента Путина будет направлено, так как освобождение лагеря советскими войсками — неоспоримый факт истории, — заявил в эфире Польского радио пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.

Ранее польский вице-премьер Яцек Сасин подтвердил, что власти страны не намерены приглашать Владимира Путина на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Он заявил, что его страна считает неуместным отмечать годовщину вооружённой агрессии в отношении Польши «с участием лидера, действующего сегодня подобным образом по отношению к соседу», писал News.ru.

Он также добавил, что ожидается присутствие на мероприятиях канцлера Германии Ангелы Меркель и лидеров ряда других стран. В частности, подтверждён визит президента США Дональда Трампа.

Ранее польские власти объяснили отказ в приглашении Путина нарушением Москвой норм международного права в 1939 году. Речь идёт о разделе Польши между Германией и СССР после начала Второй мировой войны.