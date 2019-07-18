https://static.news.ru/photo/449039ae-a963-11e9-9b17-fa163e074e61_1024.jpg Яцек Сасин Фото: MACIEJ GOCLON/FOTONEWS/Global Look Press

Польский вице-премьер Яцек Сасин подтвердил, что власти страны не намерены приглашать президента России Владимира Путина на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

Было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии в отношении Польши с участием лидера, действующего сегодня подобным образом по отношению к соседу, — сказал Сасин в интервью порталу « Виртуальная Польша ».

Он также добавил, что ожидается присутствие на мероприятиях канцлера Германии Ангелы Меркель и лидеров ряда других стран. В частности, подтверждён визит президента США Дональда Трампа.

Ранее польские власти объяснили отказ в приглашении Путина нарушением Москвой норм международного права в 1939 году. Речь идёт о разделе Польши между Германией и СССР после начала Второй мировой войны.

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