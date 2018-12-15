Полицейских в Париже забросали шариками с краской

https://news.ru/storage/news/c89dc114a9b0169bc3bd865dd8d5be41/b20e8901-5234-40e8-ad17-696c2cc4b405_850.jpg Ibrahim Ezzat/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Манифестанты возле здания оперы в Париже забросали полицию шариками с краской. Число задержанных протестующих уже превысило 90 человек.

«Протестующие в желтых жилетах после мирного митинга на площади Оперы в Париже начали закидывать полицию шариками с краской», — передаёт корреспондент ТАСС с места событий.

Полицейские в основном не реагируют на эти действия, лишь изредка они распрыскивают жгучий спрей в направлении радикалов.

Ранее News.ru писал, что 44-летняя француженка погибла в ДТП, которое спровоцировали протесты «жёлтых жилетов». Инцидент произошёл на севере страны в коммуне Суасон, департамента Эна. Женщина и мужчина-водитель ехали по дороге, потом им пришлось развернуться из-за заграждений, установленных протестующими. В этот момент в них въехало другое авто. В результате спутница мужчины погибла, сам он взят под стражу.