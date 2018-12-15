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Полицейских в Париже забросали шариками с краской

Ibrahim Ezzat/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Манифестанты возле здания оперы в Париже забросали полицию шариками с краской. Число задержанных протестующих уже превысило 90 человек.

«Протестующие в желтых жилетах после мирного митинга на площади Оперы в Париже начали закидывать полицию шариками с краской», — передаёт корреспондент ТАСС с места событий.

Полицейские в основном не реагируют на эти действия, лишь изредка они распрыскивают жгучий спрей в направлении радикалов.

Ранее News.ru писал, что 44-летняя француженка погибла в ДТП, которое спровоцировали протесты «жёлтых жилетов». Инцидент произошёл на севере страны в коммуне Суасон, департамента Эна. Женщина и мужчина-водитель ехали по дороге, потом им пришлось развернуться из-за заграждений, установленных протестующими. В этот момент в них въехало другое авто. В результате спутница мужчины погибла, сам он взят под стражу.


#Париж #акциипротеста
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