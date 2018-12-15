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Протесты «жёлтых жилетов» спровоцировали ещё одну смерть

Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

44-летняя француженка погибла в ДТП, которое спровоцировали протесты «жёлтых жилетов». Инцидент произошёл на севере страны в коммуне Суасон, департамента Эна.

Женщина и мужчина-водитель ехали по дороге, потом им пришлось развернуться из-за заграждений, установленных протестующими. В этот момент в них въехало другое авто. В результате спутница мужчины погибла, сам он взят под стражу.

Это не первый смертельный случай в ходе протестов. Так, 2 декабря водитель фургона погиб на юго-востоке страны в результате ДТП, вызванного баррикадами «жёлтых жилетов». А 17 ноября в Савойе женщина-водитель пыталась проехать через установленные демонстрантами заграждения. Участники акции набросились на автомобиль, француженка в панике продолжила движение и задавила одного из демонстрантов, писал News.ru. 


#Франция #смерть #протесты #желтыежилеты
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