Польша построит закрытый остров в Калининградском заливе

https://news.ru/storage/news/1de69c9a820d1d024e1e966b7f167872/ce6596a1-32f2-48db-8017-2d76b4f19e94_850.jpg Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Власти Польши в ходе сооружения судоходного канала через Балтийскую косу, который соединит порт Эльблонг с Балтийским морем, планируют построить в Калининградском заливе новый остров. По данным Морского управления в Гдыни, он станет закрытой технической зоной.

Остров используют для складирования земли от строительства канала и углубления морского пути. Он не будет доступен для кораблей и туристов.

Проект строительства острова, как и самого канала через косу, в настоящее время находится на стадии обсуждения, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Польша объявила тендер на строительство канала через Балтийскую косу. Об этом заявил министр морского хозяйства и судоходства страны Марек Грубарчик.