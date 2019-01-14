Польша построит закрытый остров в Калининградском заливе

Власти Польши в ходе сооружения судоходного канала через Балтийскую косу, который соединит порт Эльблонг с Балтийским морем, планируют построить в Калининградском заливе новый остров. По данным Морского управления в Гдыни, он станет закрытой технической зоной.
Остров используют для складирования земли от строительства канала и углубления морского пути. Он не будет доступен для кораблей и туристов.
Проект строительства острова, как и самого канала через косу, в настоящее время находится на стадии обсуждения, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что Польша объявила тендер на строительство канала через Балтийскую косу. Об этом заявил министр морского хозяйства и судоходства страны Марек Грубарчик.