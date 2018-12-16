Патриарха Варфоломея обвинили в нарушении своей юрисдикции

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Пётр Порошенко и патриарх Константинополя Варфоломей

Член Священного Синода Болгарской православной церкви Видинский Даниил (Николов) заявил, что патриарх Константинополя Варфоломей перешёл границы своей юрисдикции.

«Он нарушает тысячелетнее каноническое право Церкви, одним из основных принципов которого является принцип церковной юрисдикции, эти ограничения четко определены и общепризнаны», — сказал митрополит Даниил.

По его словам, второе правило Второго Вселенского Собора запрещает отдельным православным церквям распространять свою юрисдикцию за пределы своей территории.

Как ранее писал News.ru, каноническая УПЦ Московского патриархата останется на Украине после создания в стране новой церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви.