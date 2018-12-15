USD  66.6208 EUR  75.3814
GOLD1,248 $   Brent58.28 $ Bitcoin3,533.78 $
МОСКВА-12°C16:48
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

РПЦ рассказала о судьбе УПЦ после объявления автокефалии

Петро Порошенко/ Facebook

общество [ версия для печати ]

Каноническая УПЦ Московского патриархата останется на Украине после создания в стране новой церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви.

«Каноническое православие на Украине сегодня (15 декабря) ещё больше укрепилось. Еще глубже люди поверили в истинность Евангельского выражения „Врата Ада не одолеют церковь“», — заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

РПЦ уверена, что УПЦ продолжит существование под руководством митрополита Киевского Онуфрия, добавил Волков.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом «объединительном соборе» участники назначили предстоятелем «новой церкви» «митрополита» неканонической церковной структуры Епифания, писал News.ru.


#рпц #упц #автокефалия
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
оружие
США предпочли российский Ил-112В украинскому Ан-140

читайте также
общество 19:37, 15 декабря 2018
РПЦ назвала «объединительный собор» ничтожным
общество 17:32, 15 декабря 2018
РПЦ сравнила собор в Киеве с предательством Иуды
в мире 16:54, 15 декабря 2018
Порошенко высказался против принадлежности Украины к РПЦ
Лента новостей
экономика 16:45
В РФ сократились долги по зарплате
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
общество 16:32
РКН оправдал ФНС за утечку персональных данных
экономика 16:28
Египет изучает вопрос выхода на рынок криптовалюты
спорт 16:28
Лидера «Салавата Юлаева» могут забрать в армию
в мире 16:26
Трамп обвинил Twitter в предвзятости
в мире 16:24
Лондон: делаем всё возможное для российских моряков
в мире 16:19
Экс-глава «Правого сектора» умер в больнице
происшествия 16:19
Школьница включила новогоднюю гирлянду и попала в больницу
спорт 16:15
Экс-форвард «Спартака» и ЦСКА отправился в Корею
общество 16:15
Законопроект о новостных агрегаторах прошёл первое чтение
экономика 16:15
Цена на нефть падает из-за размолвок в ОПЕК
Другие новости
общество 16:44
«Яндекс.Новости» может прекратить работу в России
общество 16:43
СК уточнил сумму взятки полковнику юстиции Рабинович
общество 16:35
Советник президента считает ошибкой конфликт с рэперами
общество 16:33
Госдума поддержала возвращение «курилок» в аэропорты
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top