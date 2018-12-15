РПЦ рассказала о судьбе УПЦ после объявления автокефалии

https://news.ru/storage/news/d8e9f59fe2ef6f5c0e8b3e3ff7661824/5851e227-45ac-4c6d-a8d9-24ba462c27bb_850.jpg Петро Порошенко/ Facebook

Каноническая УПЦ Московского патриархата останется на Украине после создания в стране новой церковной структуры — Автокефальной поместной православной церкви.

«Каноническое православие на Украине сегодня (15 декабря) ещё больше укрепилось. Еще глубже люди поверили в истинность Евангельского выражения „Врата Ада не одолеют церковь“», — заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

РПЦ уверена, что УПЦ продолжит существование под руководством митрополита Киевского Онуфрия, добавил Волков.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко объявил о создании «украинской автокефальной церкви». На так называемом «объединительном соборе» участники назначили предстоятелем «новой церкви» «митрополита» неканонической церковной структуры Епифания, писал News.ru.