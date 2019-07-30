https://static.news.ru/photo/baf54492-b2e4-11e9-873a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rob Pinney/Global Look Press

Эксперт по правам человека ООН Нильс Мельцер обратился к властям Британии и Швеции с просьбой не выдавать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа США. Он уверен, что Вашингтон подвергнет журналиста пыткам и другим бесчеловечным и унизительным видам обращения и наказания.

Мельцер также попросил для Ассанжа справедливого суда, передаёт телеканал « 360 ».

Ранее News.ru писал, что эквадорский президент Ленин Морено рассказал о наличии фактов, доказывающих, что основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж шпионил в посольстве страны в Лондоне. По словам лидера, жилая комната разоблачителя превратилась «в центр слежки».