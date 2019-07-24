https://static.news.ru/photo/dbeaf3b2-adcc-11e9-85c8-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал условие, при котором Россия будет вынуждена признать независимость самопровозглашённых республик Донбасса.

В статье для «Военно-промышленного курьера» он написал, что президент Украины Владимир Зеленский ни в коем случае не должен после выборов в Верховную раду отказываться от выполнения Минских соглашений.

Сколько бы ни говорили, что в парламент Украины пришли новые люди, надо понимать: идеи они исповедуют старые, — отметил Жарихин.

Он выразил уверенность, что парламент останется таким же радикально настроенным, как и предыдущий, и при этом будет менее опытным и профессиональным.

Жарихин также констатировал, что Зеленский фактически отказался выполнять Минские соглашения в той форме, в которой они были подписаны. Кроме того, эксперт усомнился в том, что новый состав Рады вообще сможет набрать нужное число голосов для внесения изменений в закон о госязыке в Донбассе, что необходимо для соблюдения Минских соглашений.

В связи с этим, по его мнению, Москва должна продолжать свой курс в отношении Украины и настаивать на прямом диалоге Киева с ДНР и ЛНР. При этом в случае попытки Украины заблокировать эти переговоры с «модификацией нормандского формата и включением в него обитателей из-за океана», Москва должна поставить вопрос о признании республик Донбасса.

Ранее News.ru писал о том, что Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s назвали маловероятным сближение России и Украины после внеочередных выборов в Верховную раду, прошедших 21 июля. По мнению аналитиков, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», уверенно побеждающая на выборах, нацелена на укрепление отношений с Западом, а не с Москвой.