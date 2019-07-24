https://static.news.ru/photo/f9f90cd2-ac2c-11e9-84c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Эксперты международного рейтингового агентства Moody’s назвали маловероятным сближение России и Украины после внеочередных выборов в Верховную раду, прошедших 21 июля.

По мнению аналитиков, партия украинского президента Владимира Зеленского «Слуга народа», уверенно побеждающая на выборах, нацелена на укрепление отношений с Западом, а не с Москвой.

При этом эксперты убеждены, что Киев теперь не стремится в НАТО, как это было при президенте Петре Порошенко. Вместе с тем политика евроинтеграции будет продолжена.

В отношениях с Россией позиция Украины будет оборонительной, а не конфронтационной, однако фактором риска остаётся конфликт в Донбассе, сообщает РБК.

Как писал News.ru, немецкий парламентарий из правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому по завершению военного конфликта в Донбассе. По его мнению, украинский лидер получит шанс изменить сложившуюся в стране ситуацию только в том случае, если решится взять всю власть в свои руки и проведёт серьёзную чистку во властных структурах, чтобы избавиться от нелояльных политиков в правительстве.