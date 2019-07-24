https://static.news.ru/photo/ec320a22-7b7b-11e9-b159-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкий парламентарий из правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Хердт дал советы президенту Украины Владимиру Зеленскому по завершению военного конфликта в Донбассе.

По его мнению, украинский лидер получит шанс изменить сложившуюся в стране ситуацию только в том случае, если решится взять всю власть в свои руки и проведёт серьёзную чистку во властных структурах, чтобы избавиться от нелояльных политиков в правительстве.

Ситуация в Донбассе может быть разрешена, если будет воля с его стороны говорить с людьми, дать им определённые преимущества, говорить о федерализме — есть много путей решения, — сказал Хердт в беседе с РИА Новости.

Он также подчеркнул, что Зеленский не сможет «использовать сопротивление парламента или противоречия с чиновниками как оправдание» своего бессилия, так как его партия «Слуга народа» выиграла внеочередные парламентские выборы, которые прошли 21 июля.

Хердт пожелал украинскому лидеру правильно использовать доверие народа, а также подчеркнул, что ему необходимо поговорить с жителями Донбасса.

Одним из ключевых решений Зеленского, направленных на завершение войны в Донбассе, немецкий политик назвал признание права людей использовать в регионе русский язык в рамках украинских границ.

Если сейчас он целенаправленно будет защищать эту позицию в институте исполнительной власти, мы увидим положительные изменения, — резюмировал представитель Германии.

Ранее News.ru писал о том, что побеждающая на внеочередных парламентских выборах на Украине партия президента страны Владимира Зеленского займёт подавляющее большинство мест в Верховной раде. Кандидаты от «Слуги народа» получат 125–127 мандатов по мажоритарным округам и 121–122 по партийным спискам, заявил представитель штаба партии.