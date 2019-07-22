Побеждающая на внеочередных парламентских выборах в Украине партия президента страны Владимира Зеленского займёт подавляющее большинство мест в Верховной раде.
Кандидаты от «Слуги народа» получат 125-127 мандатов по мажоритарным округам и 121-122 по партийным спискам, заявил представитель штаба партии.
После обработки 35,51% протоколов, партия «Слуга народа» лидирует с 42,19% голосов. На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 12,75% голосов.
Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко не проходит в парламент нового созыва. Она баллотировалась в одномандатном избирательном округе № 51 в Донецкой области. Там за Савченко проголосовали всего 8 человек. По мнению замглавы партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко» Татьяны Проторченко, украинцы в Донбассе «мало что поняли».