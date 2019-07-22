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Всемирный фонд дикой природы (WWF) подсчитал, что люди исчерпают запас ресурсов Земли на 2019 год уже к 29 июля. После чего начнётся «жизнь в долг».

В прошлый раз эта дата выпала на 1 августа, а это значит, что в 2019 мы «задолжали» планете и будущим поколениям 155 дней. С учетом темпов потребления последнего года, человечеству...