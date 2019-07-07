https://static.news.ru/photo/222c2d80-a0b9-11e9-95d4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: M. Popow, via www.imago-images.d/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев прокомментировал поведение украинского лидера Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде. По его словам, глава Незалежной действительно мог находиться под действием сильнодействующих препаратов.

Первое, что, наверное, вертится на языке, это кокаин. Такое тревожное и депрессивное состояние возникает после приёма наркотика через несколько часов, — заявил специалист в беседе с Пятым каналом .

Он добавил, что предположение пользователей о переутомлении вряд ли соответствует истине. Напротив, Зеленский вёл себя достаточно активно, только активность эта приобрела «неадекватные» формы.

Нарколог добавил, что у Зеленского очень плотный график и тяжёлые нагрузки, а при таком состоянии склонность к употреблению наркотиков возрастает.

Ранее News.ru писал, что Зеленский сильно озадачил сограждан выражением своего лица во время совещания на Закарпатской таможне. Он постоянно осматривался по сторонам и строил непонятные гримасы.