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Морские пираты потребовали выкуп за российских моряков

Donal Husni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Пираты, которые похитили российских моряков в Гвинейском заливе, вышли на связь с судовладельцем. Они потребовали выкуп.

Захваченные россияне живы, сообщил председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков Пятому каналу. По его словам, их содержат в приемлемых условиях.

В ближайшее время с захватчиками обсудят возможности вызволения, размер выкупа и страну, где те оставят российских моряков, сообщает телеканал «360».

Как ранее сообщал News.ru, пираты напали на торговое судно MSC Mandy в ночь на 2 января у побережья Бенина. Были похищены шесть членов экипажа. Общая численность команды — 24 человека.


#Пираты #моряки
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