Морские пираты потребовали выкуп за российских моряков

Пираты, которые похитили российских моряков в Гвинейском заливе, вышли на связь с судовладельцем. Они потребовали выкуп.
Захваченные россияне живы, сообщил председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков Пятому каналу. По его словам, их содержат в приемлемых условиях.
В ближайшее время с захватчиками обсудят возможности вызволения, размер выкупа и страну, где те оставят российских моряков, сообщает телеканал «360».
Как ранее сообщал News.ru, пираты напали на торговое судно MSC Mandy в ночь на 2 января у побережья Бенина. Были похищены шесть членов экипажа. Общая численность команды — 24 человека.