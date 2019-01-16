Морские пираты потребовали выкуп за российских моряков

https://news.ru/storage/news/318f5a337c12111cd243dadec6c942f8/a143191f-2ef4-43a2-9015-1897b15a5e2f_850.jpg Donal Husni/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пираты, которые похитили российских моряков в Гвинейском заливе, вышли на связь с судовладельцем. Они потребовали выкуп.

Захваченные россияне живы, сообщил председатель Российского профессионального союза моряков Юрий Сухоруков Пятому каналу. По его словам, их содержат в приемлемых условиях.

В ближайшее время с захватчиками обсудят возможности вызволения, размер выкупа и страну, где те оставят российских моряков, сообщает телеканал «360».

Как ранее сообщал News.ru, пираты напали на торговое судно MSC Mandy в ночь на 2 января у побережья Бенина. Были похищены шесть членов экипажа. Общая численность команды — 24 человека.