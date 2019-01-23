Мексика продолжает поддерживать Мадуро

https://news.ru/storage/news/94ad86722e8b78609e289d06ee8fc782/4b82bde9-b75f-48bc-95a9-9da7cf61d2f4_850.jpg E]Andrea Romero/Xinhua/Global Look Press

Николас Мадуро

Руководство Мексики по-прежнему признаёт власть президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщил глава МИД Мексики Роберто Веласко.

Ранее спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента страны. Его кандидатуру признали уже десять стран: США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика и Бразилия. Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Каракасе и других городах Венесуэлы начались 23 января. Участие в них принимают тысячи людей. Национальная гвардия Венесуэлы применяет водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ против участников массовых беспорядков. Десятки протестующих пострадали. Число погибших уточняется.

Как писал News.ru, действующий президент США Дональд Трамп заявил, что жители Венесуэлы слишком долго страдали от нелегитимного режима. Вице-президент США Майкл Пенс, в свою очередь, отметил, что Соединённые Штаты будут поддерживать Венесуэлу, так как государство должно полностью восстановить «свободу». Госсекретарь США Майк Помпео также призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро передать власть Хуану Гуайдо.