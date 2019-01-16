USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,293 $   Brent61.09 $ Bitcoin3,607.21 $
МОСКВА-7°C00:31
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Мэй пообещала выполнить волю народа и провести Brexit

Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Британский премьер-министр Тереза Мэй прокомментировала голосование в Палате общин, во время которого депутаты выразили доверие её правительству. По словам политика, королевство в любом случае выйдет из Евросоюза.

«Мы продолжим работать над выполнением торжественного обещания, которое мы сделали народу этой страны, — воплотить в жизнь результаты референдума и покинуть ЕС», — цитирует ТАСС главу кабмина.

Политик добавила, что она намерена с сегодняшнего дня начать встречи с оппозиционными партиями, представленными в парламенте.

Как сообщал News.ru, британский парламент проголосовал против предложенного премьером соглашения с Евросоюзом по выходу страны из Содружества. За документ выступили 202 парламентария, против — 432. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий — от «жёсткого» выхода из ЕС до его переноса или отмены процедуры вовсе.


#Brexit #терезамэй
самое читаемое
общество
Глава Хакасии выдал чиновникам премии за счёт бюджетников
культура
Умерла легендарная актриса Кэрол Ченнинг

читайте также
в мире 22:33, 16 января 2019
Тереза Мэй сохранила пост премьер-министра
Британских политиков называют леммингами
в мире 18:55, 16 января 2019
Как на Западе ругают Терезу Мэй
Британских политиков называют леммингами
экономика 13:49, 16 января 2019
Британская валюта спокойно реагирует на поражение Мэй
Лента новостей
происшествия 00:27
Грузовик с пьяными украинскими военными подорвался на мине
в мире 00:25
Рыбка собралась в президенты Белоруссии
общество 00:03
Ирландцы навестили шпиона Уилана в тюрьме
в мире 23:51
Запрет на «русскоязычный продукт» отменён во Львове
в мире 23:48
Порошенко пообещал честные выборы на Украине
Другие новости
в мире 00:25
Рыбка собралась в президенты Белоруссии
в мире 23:51
Запрет на «русскоязычный продукт» отменён во Львове
в мире 23:48
Порошенко пообещал честные выборы на Украине
в мире 23:34
Депутат Рады в костюме Чаплина высмеял Зеленского
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top