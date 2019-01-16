Мэй пообещала выполнить волю народа и провести Brexit

Британский премьер-министр Тереза Мэй прокомментировала голосование в Палате общин, во время которого депутаты выразили доверие её правительству. По словам политика, королевство в любом случае выйдет из Евросоюза.
«Мы продолжим работать над выполнением торжественного обещания, которое мы сделали народу этой страны, — воплотить в жизнь результаты референдума и покинуть ЕС», — цитирует ТАСС главу кабмина.
Политик добавила, что она намерена с сегодняшнего дня начать встречи с оппозиционными партиями, представленными в парламенте.
Как сообщал News.ru, британский парламент проголосовал против предложенного премьером соглашения с Евросоюзом по выходу страны из Содружества. За документ выступили 202 парламентария, против — 432. Таким образом, оказался открытым путь для самых разных вариантов развития событий — от «жёсткого» выхода из ЕС до его переноса или отмены процедуры вовсе.