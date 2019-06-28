https://static.news.ru/photo/10f0871c-999a-11e9-acf5-fa163e074e61_1024.jpg Жаир Болсонару Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон провёл переговоры с президентом Бразилии Жаиром Болсонару, на которых подчеркнул важность реализации Парижского соглашения по климату.

Макрон настоятельно указал на необходимость того, чтобы Бразилия не выходила из Парижского соглашения по климату, — сообщил агентству France Press представитель администрации президента Франции.

Болсонару подтвердил Макрону своё намерение остаться в рамках этого соглашения, хотя раньше не исключал возможность выхода.

Как писал News.ru, Евросоюз намерен инвестировать в борьбу с глобальным изменением климата 25% своего бюджета в 2021–2027 годах. А разработка и внедрение энергосберегающих и чистых технологий станет центральной частью финансовой системы ЕС. Еврокомиссия приняла программу создания экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году. Подавляющее большинство стран Европы её поддержали.