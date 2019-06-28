https://static.news.ru/photo/dc817176-9976-11e9-9fe3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Евросоюз намерен инвестировать в борьбу с глобальным изменением климата 25% своего бюджета в 2021-2027 годах. А разработка и внедрение энергосберегающих и чистых технологий станет центральной частью финансовой системы ЕС.

Европа продолжит лидировать в деле борьбы с глобальным потеплением. Мы инвестируем в климатические усилия 25% долгосрочного бюджета ЕС на следующий семилетний период, — приводит ТАСС слова главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, сказанные на пресс-конференции в Осаке.

Он напомнил, что ЕК приняла программу создания экономики с нулевыми углеродными выбросами к 2050 году. Подавляющее большинство стран Европы её поддержали, однако, по словам главы Евросовета Дональда Туска, государства пока не смогли достичь единого мнения по данному вопросу.

В японском городе Осака 28–29 июня проходит саммит стран «Большой двадцатки». В эти дни синоптики прогнозируют тайфун в этом регионе.

Ранее News.ru писал, что, по мнению австралийских аналитиков,изменения климата способны глобально повлиять на жизнь на Земле к 2050 году. К этому времени процесс повышения средней температуры на планете может стать необратимым.