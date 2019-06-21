Подавляющее большинство стран Европы выступает за переход к нейтральной для климата экономике к 2050 году, однако пока они не смогли достичь единого мнения по данному вопросу, сообщил глава Евросовета Дональд Туск в ходе пресс-конференции по итогам первого дня саммита лидеров государств ЕС.
При этом он не исключил, что решения по поводу перехода могут быть приняты в ближайшие месяцы, передаёт
Ранее News.ru писал, что главы государств и правительств Европы 20 июня продлили на полгода экономические санкции против России, срок которых должен истечь 31 июля.