Мьянма получила от РФ партию учебно-боевых самолётов

https://news.ru/storage/news/9ffa1458f6f0f952340674158110554d/154db99b-8c72-4fae-90d8-22adb1500589_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Россия поставила Мьянме партию учебно-боевых самолётов Як-130 в рамках выполнения ранее заключённого контракта.

Они были доставлены в азиатскую страну в конце прошлого года, рассказал «Интерфаксу» осведомлённый источник. Их количество он при этом не уточнил.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эту информацию агентству прокомментировать отказались.

Як-130 предназначен для обучения пилотов боевых самолётов четвёртого и пятого поколений. Кроме того, он может использоваться для атак воздушных и наземных целей.

Ранее News.ru сообщил о намерении властей Мьянмы приобрести у РФ шесть истребителей Су-30. Кроме того, руководство страны проявляет интерес к российской сухопутной и морской технике.