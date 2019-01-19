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Мьянма получила от РФ партию учебно-боевых самолётов

Булкин Сергей/News.ru

в мире [ версия для печати ]

Россия поставила Мьянме партию учебно-боевых самолётов Як-130 в рамках выполнения ранее заключённого контракта.

Они были доставлены в азиатскую страну в конце прошлого года, рассказал «Интерфаксу» осведомлённый источник. Их количество он при этом не уточнил.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эту информацию агентству прокомментировать отказались.

Як-130 предназначен для обучения пилотов боевых самолётов четвёртого и пятого поколений. Кроме того, он может использоваться для атак воздушных и наземных целей.

Ранее News.ru сообщил о намерении властей Мьянмы приобрести у РФ шесть истребителей Су-30. Кроме того, руководство страны проявляет интерес к российской сухопутной и морской технике.


#россия #самолеты #Мьянма #контракты
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