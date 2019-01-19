Мьянма получила от РФ партию учебно-боевых самолётов

Россия поставила Мьянме партию учебно-боевых самолётов Як-130 в рамках выполнения ранее заключённого контракта.
Они были доставлены в азиатскую страну в конце прошлого года, рассказал «Интерфаксу» осведомлённый источник. Их количество он при этом не уточнил.
В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству эту информацию агентству прокомментировать отказались.
Як-130 предназначен для обучения пилотов боевых самолётов четвёртого и пятого поколений. Кроме того, он может использоваться для атак воздушных и наземных целей.
Ранее News.ru сообщил о намерении властей Мьянмы приобрести у РФ шесть истребителей Су-30. Кроме того, руководство страны проявляет интерес к российской сухопутной и морской технике.