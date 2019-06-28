Главы стран-участниц G20 договорились работать в направлении улучшения здравоохранения и решения проблем старения. Об этом сообщается в декларации, принятой в субботу, 29 июня, по итогам их встречи в японской Осаке.
Здоровье – это необходимое условие для устойчивого и всеохватывающего экономического роста, – цитирует документ РИА Новости.
Лидеры «двадцатки» намерены «содействовать достижению здоровой и активной старости», принимая меры по развитию здравоохранения, контролю над инфекционными и другими заболеваниями. В декларации говорится о планах провести всеобъемлющий комплекс политических мер по предотвращению старческого слабоумия, а также по поддержке пострадавших от этого недуга и помогающих им людей. В документе отмечены планы по борьбе с лихорадкой Эбола в Африке, полиомиелитом, эпидемией СПИДа, туберкулёза и малярии, решению проблем противомикробной устойчивости.