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Главы стран-участниц G20 договорились работать в направлении улучшения здравоохранения и решения проблем старения. Об этом сообщается в декларации, принятой в субботу, 29 июня, по итогам их встречи в японской Осаке.

Здоровье – это необходимое условие для устойчивого и всеохватывающего экономического роста, – цитирует документ РИА Новости .

Лидеры «двадцатки» намерены «содействовать достижению здоровой и активной старости», принимая меры по развитию здравоохранения, контролю над инфекционными и другими заболеваниями. В декларации говорится о планах провести всеобъемлющий комплекс политических мер по предотвращению старческого слабоумия, а также по поддержке пострадавших от этого недуга и помогающих им людей. В документе отмечены планы по борьбе с лихорадкой Эбола в Африке, полиомиелитом, эпидемией СПИДа, туберкулёза и малярии, решению проблем противомикробной устойчивости.

Ранее News.ru писал, что страны G20 пообещали остановить загрязнение Мирового океана отходами из пластика. Они намерены добиться этого к 2050 году.