https://static.news.ru/photo/040f5818-9a3d-11e9-a94a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Andreas Rose/imagebroker/Global Look Press

Лидеры государств — участников саммита «двадцатки» договорились направить усилия на прекращение выбросов отходов из пластика в Мировой океан к 2050 году. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на итоговой пресс-конференции по мероприятию.

Нужно соединить требования защиты экологии и экономического роста в один позитивный цикл. Мы будем стремиться до 2050 года свести к нулю загрязнения Мирового океана пластиковыми отходами, — цитирует Абэ ТАСС .

Он отметил, что взгляды глав государств на климатические проблемы сильно расходились.

Как ранее писал News.ru, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе переговоров с бразильским коллегой Жаиром Болсонару подчеркнул важность реализации Парижского соглашения по климату. Болсонару, в свою очередь, подтвердил Макрону своё намерение остаться в рамках этого соглашения, несмотря на то, что раньше допускал возможность выхода.

Евросоюз планирует с 2021 по 2027 год инвестировать в борьбу с глобальным изменением климата 25% своего бюджета.