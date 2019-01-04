Итальянец поскользнулся и застрял в российской криокапсуле

https://news.ru/storage/news/99ffcc221fc8add42bd5f2f18ddd5077/d95d8f21-f9e7-47bf-ace0-ce2609e98203_850.jpg Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

55-летний мужчина из Турина попал в неловкую ситуацию на выставке Real Bodies, посвящённой анатомии человека, в Милане. Инцидент произошёл, когда посетитель мероприятия решил поближе рассмотреть стенд российской компании.

По словам итальянца, он очень интересуется программой искусственной гибернации. В связи с этим мужчина захотел проверить вместительность российской капсулы для криоконсервации.

Он залез в капсулу по плечи, но поскользнулся и съехал ниже, оставив снаружи только ступни ног. Ввиду своего полного телосложения мужчина застрял. Сотрудники выставки смогли вытащить его только с третьей попытки.

Во избежание повторения инцидента вокруг капсулы установили ограждение. Аппарат привезла в Милан российская фирма, специализирующаяся на крионике: она предлагает заморозку тела или мозга после смерти. Капсула позволяет хранить человеческое тело в управляемом режиме при температуре до -196 градусов, сообщает РИА Новости.

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