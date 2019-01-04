USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,285 $   Brent56.78 $ Bitcoin3,778.25 $
МОСКВА-4°C20:05
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Итальянец поскользнулся и застрял в российской криокапсуле

Gustavo Valiente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

55-летний мужчина из Турина попал в неловкую ситуацию на выставке Real Bodies, посвящённой анатомии человека, в Милане. Инцидент произошёл, когда посетитель мероприятия решил поближе рассмотреть стенд российской компании. 

По словам итальянца, он очень интересуется программой искусственной гибернации. В связи с этим мужчина захотел проверить вместительность российской капсулы для криоконсервации. 

Он залез в капсулу по плечи, но поскользнулся и съехал ниже, оставив снаружи только ступни ног. Ввиду своего полного телосложения мужчина застрял. Сотрудники выставки смогли вытащить его только с третьей попытки. 

Во избежание повторения инцидента вокруг капсулы установили ограждение. Аппарат привезла в Милан российская фирма, специализирующаяся на крионике: она предлагает заморозку тела или мозга после смерти. Капсула позволяет хранить человеческое тело в управляемом режиме при температуре до -196 градусов, сообщает РИА Новости

Ранее News.ru писал, что суд в Испании приговорил к пяти годам лишения свободы подданную королевства, которая совершила мошенничество в отношении своей подруги. Жительница Валенсии домогалась потерпевшей под видом итальянского юноши.


#россия #италия #выставка #криокапсула
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
общество 10:57, 30 декабря 2018
Итальянский марафонец устроит забег в Якутии
спорт 13:07, 17 декабря 2018
Итальянский полицейский совершит забег на полюсе холода
происшествия 05:38, 9 декабря 2018
Авария на итальянском судне вызвала панику у пассажиров
Лента новостей
в мире 20:04
Ирландское гражданство нашли у задержанного в РФ шпиона
в мире 20:01
Астматик в США умер от запаха бабушкиной стряпни
в мире 19:56
Глава ФРС США отказывается уходить в отставку
в мире 19:54
Вселенский патриарх призвал церкви признать ПЦУ
происшествия 19:47
Десятки человек эвакуированы из бани из-за пожара
Другие новости
в мире 20:04
Ирландское гражданство нашли у задержанного в РФ шпиона
в мире 20:01
Астматик в США умер от запаха бабушкиной стряпни
в мире 19:56
Глава ФРС США отказывается уходить в отставку
в мире 19:54
Вселенский патриарх призвал церкви признать ПЦУ
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top