https://static.news.ru/photo/a4af3100-9a8b-11e9-b4f1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tasnim News Agency/wikipedia.org/CC BY 4.0

Тегеран намерен превысить установленный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе лимит урана. Одна из причин — недовольство Исламской Республики итогами прошедшей в Вене встречи совместной комиссии по выполнению ядерной сделки.

Информацию о «саботаже» договорённостей приводит агентство Fars со ссылкой на свой источник. По его данным, власти ближневосточного государства решительно настроены в скором времени превысить установленный сделкой уровень запасов урана в 300 кг. Собеседник указал, что если европейские страны выполнят требования Тегерана «в банковской и нефтяной сфере», руководство страны готово пересмотреть своё намерение.

Заседание комиссии участников СВПД прошло в Вене 28 июня. В неё входят Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция, а также Иран. Целью заседания было сохранение этого соглашения на фоне давления и санкций со стороны США, а также желания Исламской Республики отказаться от выполнения части своих обязательств. Экспертам стран-участниц было поручено проработать практические меры, которые бы позволили Ирану экспортировать некоторые вещества, писал News.ru.