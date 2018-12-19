Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию

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Дональд Трамп

Именем американского президента Дональда Трампа назвали новый вид амфибий, обнаруженных в Панаме. Отличительной особенностью животных является привычка прятать голову в песок.

Название для земноводного выбирали во время аукциона в Великобритании. Больше всех предложил один из основателей компании, занимающейся продажами экологически чистых стройматериалов, Эйден Белл, сообщает SkyNews.

«Эта возможность была слишком хороша, чтобы её упускать», — заявил бизнесмен

После торгов представителей фауны нарекли dermophis donaldtrumpi. По мнению предпринимателя, имя главы Белого дома идеально подходит для нового вида амфибий, так как подчёркивает привычку политика прятаться от глобальных проблем.

Ранее News.ru сообщал о создании в США командования космическими силами. Указ подписал Трамп. Он надеется, что его распоряжение позволит американцам достигнуть превосходства на орбите Земли.