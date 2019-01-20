USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,606.62 $
МОСКВА-4°C16:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Израиль уничтожил ракету над Голанскими высотами

Ракетная установка системы «Железный купол» Muammar Awad/Xinhua/Global Look Press

Ракетная установка системы «Железный купол»

в мире [ версия для печати ]

Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила неизвестную ракету. Снаряд уничтожен над Голанскими высотами.

«Некоторое время назад ракета была запущена по северной части Голанских высот и была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — цитирует сообщение оборонного ведомства еврейского государства ТАСС.

По предварительной информации, боеприпас принадлежал сирийским военным.

Накануне Дамаск сообщил о ликвидации нескольких ракет, выпущенных Армией обороны Израиля по южным провинциям республики. Ни один снаряд не достиг цели — на подлёте их сбила ПВО САР.

Предыдущую операцию Иерусалим провёл 12 января 2019 года, повредив склад в аэропорту Дамаска. Администрация Башара Асада постоянно требует от ООН осудить действия соседа и привлечь его к ответственности.

Ранее News.ru сообщал о мощном взрыве, прогремевшем в сирийском городе Африн. Жертвами теракта стали десять человек, ещё 18 получили ранения.


#израиль #пво
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
шоу-бизнес
Стаса Садальского «трясёт от бездарного» Максима Галкина


читайте также
в мире 14:22, 20 января 2019
Дамаск: Израиль снова бомбит Сирию
в мире 00:53, 19 января 2019
Израиль применил боевые пули против демонстрантов в Газе
в мире 12:37, 17 января 2019
Израиль навестила русская зима
спорт 11:49, 16 января 2019
Израильтянам откажут в соревнованиях в Малайзии
Лента новостей
общество 16:06
Военно-Грузинская дорога открыта для машин
в мире 16:03
Немцы нашли способ помешать побегам заключённых
в мире 15:59
Израиль восстановил отношения с африканской страной
общество 15:58
Минстрой назвал крайностью отказ от газовых плит
в мире 15:57
Самая толстая кошка Британии села на диету и ищет дом
Другие новости
в мире 16:03
Немцы нашли способ помешать побегам заключённых
в мире 15:59
Израиль восстановил отношения с африканской страной
в мире 15:57
Самая толстая кошка Британии села на диету и ищет дом
в мире 15:43
Итальянцам разрешили ходить на работу с собаками
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top