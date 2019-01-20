Израиль уничтожил ракету над Голанскими высотами

Израильская система противовоздушной обороны «Железный купол» перехватила неизвестную ракету. Снаряд уничтожен над Голанскими высотами.
«Некоторое время назад ракета была запущена по северной части Голанских высот и была перехвачена системой ПВО «Железный купол», — цитирует сообщение оборонного ведомства еврейского государства ТАСС.
По предварительной информации, боеприпас принадлежал сирийским военным.
Накануне Дамаск сообщил о ликвидации нескольких ракет, выпущенных Армией обороны Израиля по южным провинциям республики. Ни один снаряд не достиг цели — на подлёте их сбила ПВО САР.
Предыдущую операцию Иерусалим провёл 12 января 2019 года, повредив склад в аэропорту Дамаска. Администрация Башара Асада постоянно требует от ООН осудить действия соседа и привлечь его к ответственности.
Ранее News.ru сообщал о мощном взрыве, прогремевшем в сирийском городе Африн. Жертвами теракта стали десять человек, ещё 18 получили ранения.