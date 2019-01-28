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Гривны в рулонах начали продавать на Украине

Sergey Kovalev/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Национальный банк Украины продал 9,8 миллиона неразрезанных банкнот номиналом одна, две, пять и десять гривен.

Как говорится в сообщении регулятора, аукцион прошёл в системе электронных торгов, которая предусматривает возможность удалённого доступа.

Всего было продано десять тысяч листов номиналом две гривны, три тысячи листов — номиналом пять гривен и две тысячи листов — по десять гривен.

Ранее News.ru писал о том, что Национальный банк Украины (НБУ) перестанет печатать купюры номиналом пять и десять гривен. Металлические пять гривен будут вводиться в оборот в 2019 году, а десять — в последующие годы. При этом совсем отказываться от купюр на Украине не планируют. Их продолжат выпускать ограниченным тиражом, который большей частью будет предназначен для коллекционеров.


#украина #гривны
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