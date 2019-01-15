USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,291 $   Brent59.00 $ Bitcoin3,682.74 $
МОСКВА-2°C03:18
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Глава НАСА согласился посетить Россию

Глава НАСА Джим Брайденстайн Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Глава НАСА Джим Брайденстайн

в мире [ версия для печати ]

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джима Брайденстайна посетить Россию или Байконур. Руководитель американского ведомства подтвердил готовность приехать.

Рогозин и Брайденстайн провели 14 января телеконференцию, в ходе которой обсудили сотрудничество в области освоения космоса, а также перспективу встречи, говорится на сайте Роскосмоса.

«Дмитрий Рогозин пригласил главу НАСА в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — говорится в пресс-релизе.

В ходе беседы также отмечалось, что Роскосмос и НАСА «преданы делу совместного освоения космоса». Стороны «договорились о продолжении сотрудничества как по программе МКС и Лунным проектам, так и по другим миссиям по исследованию дальнего космоса».

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс заявила, что Джим Брайденстайн  не приедет в Россию для встречи с Дмитрием Рогозиным. Также сообщалось, что Роскосмос получил официальное уведомление от НАСА об отмене приглашения Дмитрия Рогозина в США.


#роскосмос #визит #НАСА
самое читаемое
спорт
Фуркад поведал о расчёте на провал Логинова в эстафете
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства

читайте также
в мире 15:16, 6 января 2019
Отмена визита Рогозина сорвёт изучение Венеры
в мире 14:01, 6 января 2019
Роскосмос недоволен общением с NASA через СМИ
в мире 08:14, 6 января 2019
Глава NASA объяснил отмену визита Рогозина
политика 10:06, 5 января 2019
Визит Рогозина в США может сорваться
в мире 01:24, 5 января 2019
Визит Рогозина в США отменили из-за давления Конгресса
Лента новостей
в мире 03:13
НАСА подтвердило согласие своего главы посетить Россию
происшествия 02:50
Школьники отравились угарным газом в Канаде
общество 02:38
Ставропольского депутата заподозрили в картельном сговоре
в мире 02:17
Тимошенко требует вступления Украины в НАТО
в мире 01:58
Эксперты: Константинополь обманул украинскую церковь
Другие новости
в мире 03:13
НАСА подтвердило согласие своего главы посетить Россию
в мире 02:17
Тимошенко требует вступления Украины в НАТО
в мире 01:58
Эксперты: Константинополь обманул украинскую церковь
в мире 01:50
Одесситы провели митинг «Дельфинарий на костях»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top