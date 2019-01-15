Глава НАСА согласился посетить Россию

https://news.ru/storage/news/5fe680134ae6bec5427ddefda6f0c64e/4342b53a-a832-4e5c-a07e-a26d7d7a7ba5_850.jpg Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Глава НАСА Джим Брайденстайн

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригласил главу Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джима Брайденстайна посетить Россию или Байконур. Руководитель американского ведомства подтвердил готовность приехать.

Рогозин и Брайденстайн провели 14 января телеконференцию, в ходе которой обсудили сотрудничество в области освоения космоса, а также перспективу встречи, говорится на сайте Роскосмоса.

«Дмитрий Рогозин пригласил главу НАСА в ближайшие месяцы посетить Россию или Байконур, чтобы лично обсудить накопившиеся вопросы. Джим Брайденстайн подтвердил свою готовность приехать с рабочим визитом», — говорится в пресс-релизе.

В ходе беседы также отмечалось, что Роскосмос и НАСА «преданы делу совместного освоения космоса». Стороны «договорились о продолжении сотрудничества как по программе МКС и Лунным проектам, так и по другим миссиям по исследованию дальнего космоса».

Как писал News.ru, ранее пресс-секретарь главы НАСА Меган Пауэрс заявила, что Джим Брайденстайн не приедет в Россию для встречи с Дмитрием Рогозиным. Также сообщалось, что Роскосмос получил официальное уведомление от НАСА об отмене приглашения Дмитрия Рогозина в США.