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Глава Казахстана опроверг слухи о досрочных выборах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

в мире [ версия для печати ]

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о том, что в республике ведется подготовка к досрочным выборам главы государства. Срок действия мандата действующего лидера истекает в 2020 году.

«До выборов президента ещё два года. Ближе будет дело, тогда и поговорим», — заявил Назарбаев в эфире телеканала «Хабар».

Версию о досрочных выборах выдвинули политологи. Подготовку к ним они увидели в ряде инициатив властей, таких как повышение зарплат, снижение коммунальных тарифов и других.

Ранее News.ru писал о том, что Казахстан скоро получит новую партию истребителей Су-30СМ. Контракт подписали оборонное госпредприятие Казахстана и российская корпорация «Иркут».


#казахстан #выборы
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