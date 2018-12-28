Глава Казахстана опроверг слухи о досрочных выборах

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о том, что в республике ведется подготовка к досрочным выборам главы государства. Срок действия мандата действующего лидера истекает в 2020 году.

«До выборов президента ещё два года. Ближе будет дело, тогда и поговорим», — заявил Назарбаев в эфире телеканала «Хабар».

Версию о досрочных выборах выдвинули политологи. Подготовку к ним они увидели в ряде инициатив властей, таких как повышение зарплат, снижение коммунальных тарифов и других.

Ранее News.ru писал о том, что Казахстан скоро получит новую партию истребителей Су-30СМ. Контракт подписали оборонное госпредприятие Казахстана и российская корпорация «Иркут».