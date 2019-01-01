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Фургон текилы украли в США в канун Нового года

Vision 21/imagebroker.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Четыре человека задержаны в США по подозрению в краже почти тысячи ящиков с текилой. В канун празднования Нового года они угнали грузовик с алкоголем.

Стоимость похищенного составила $500 млн. Инцидент произошел в районе Тонотосасса, штат Флорида. Водитель остановился на обед, а некоторое время спустя обнаружил, что фургон исчез. Спустя пару часов полицейские обнаружили и машину, и злоумышленников, которые перегружали коробки в другой грузовик, сообщает РИА Новости со ссылкой на офис шерифа округа Хилсборо.

Три человека были задержаны на месте происшествия, четвёртый сбежал, но впоследствии его также задержали. Расследование инцидента продолжается.

Подобные случаи не редкость и в России. Ранее News.ru рассказывал о том, как по пути из Санкт-Петербурга в Смоленск пропал фургон с колбасой, а по дороге из Москвы в Мурманск исчез грузовик со сладостями.


#сша #алкоголь #кражи #текила #угоны
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