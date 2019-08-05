https://static.news.ru/photo/05627cc0-b777-11e9-9c1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна решила не признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.

Он добавил, что это решение является ответной мерой на указ президента России Владимира Путина о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощённом порядке. Мера уже вступила в силу, передаёт « Интерфакс ».

Путин подписал указ 24 апреля. Согласно документу, срок рассмотрения запроса российскими органами не должен превышать трёх месяцев. В самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих сменить гражданство.

Как писал News.ru, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил свой вариант по разрешению ситуации в Донбассе.