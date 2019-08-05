Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страна решила не признавать паспорта РФ, выданные жителям Донецкой и Луганской областей.
Он добавил, что это решение является ответной мерой на указ президента России Владимира Путина о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощённом порядке. Мера уже вступила в силу, передаёт «
Путин подписал указ 24 апреля. Согласно документу, срок рассмотрения запроса российскими органами не должен превышать трёх месяцев. В самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих сменить гражданство.
Как писал News.ru, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил свой вариант по разрешению ситуации в Донбассе.