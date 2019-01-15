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Эрдоган расстроен высказываниями Трампа в Twitter

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

в мире [ версия для печати ]

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его расстраивают высказывания американского лидера Дональда Трампа, связанные с новой турецкой операцией в Сирии. При этом политик отметил, что последний телефонный разговор с президентом США был позитивным.

По словам Эрдогана, в ходе переговоров Трамп в очередной раз подтвердил намерение полностью вывести американский военный контингент из САР. Турецкий лидер призвал концентрироваться на достижении общих целей, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Трамп в Twitter предупредил Анкару о последствиях возможной атаки на сирийских курдов после вывода американских войск из арабской страны. По его словам, Соединённые Штаты разорят Турцию, если это произойдёт. При этом он также обратился к курдам и попросил их не провоцировать Анкару на радикальные меры. Кроме того, Трамп предложил создать 32-километровую буферную зону.


#дональдтрамп #сша #эрдоган #Twitter #турция
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