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Лех Валенса сожалеет об испорченных отношениях с Россией

Бывший президент Польши Лех Валенса Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Польши Лех Валенса

в мире [ версия для печати ]

Бывший президент Польши Лех Валенса заявил, что всё ещё жалеет о том, что не наладил отношения с Россией, будучи лидером государства.

В интервью РИА Новости лауреат Нобелевской премии мира 1983 года Валенса сообщил, что был в хороших отношениях с президентом России Борисом Ельциным. Вместе они планировали наладить взаимодействие двух стран, но Валенса оставил это на второй президентский срок, который не получил. По его словам, он продолжает винить себя в этом. И надеется, что ситуация исправится.

«Если мы вдвоем ссоримся, то третий на нас зарабатывает. Нужно как можно быстрее сойти с этой дороги. Мы должны договориться. Мы должны это понимать — одни и другие. И это возможно», — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что порядка полумиллиона украинских рабочих могут мигрировать из Польши в Германию, что негативно скажется на экономике страны. Этому поспособствует рассматриваемый в ФРГ закон об иммиграции, который позволит работать в государстве иностранцам, не являющимся жителями стран Евросоюза. Тревогу бьёт Союз предпринимателей и работодателей Польши.


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