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Американки отказываются рожать детей

imagebroker/thomas kroeger/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Коэффициент рождаемости в США достиг минимального показателя за 30 лет. Согласно исследованию Центра по контролю и профилактике заболеваний США, сейчас количество новорождённых не позволяет говорить о том, что население государства воспроизводит само себя. Чтобы население не уменьшалось, на каждую женщину должно приходиться по 2,1 ребёнка. В США этот коэффициент составляет 1,765, или на 16% меньше, чем нужно.

Профессор социологии Кейтлин Коллинз считает, что это не удивительно. 

«США — одна из самых враждебных к семье стран в мире», — заявила эксперт в комментарии ABC

По её словам, американки не желают рожать по многим причинам — это и отсутствие оплачиваемого отпуска «по семейным обстоятельствам», и недостаток недорогих услуг по уходу за детьми, сложности при съёме жилья и получении высшего образования.

«Мы много говорим о том, что семья является основой нашего общества, но мы не ведём политику, которая позволила бы людям совмещать свою работу и семейную жизнь», — говорит Кейтлин Коллинз.

Воспитание ребенка в США обходится дорого. Министерство сельского хозяйства США подсчитало, что семья с двумя родителями и маленьким ребёнком вынуждена тратить $233 610 (около 16 млн рублей) на еду, жилье и другие нужды, необходимые для воспитания ребенка до достижения им 17 лет. При этом, в смете не учитывались расходы на обучение чада в колледже.

Эксперт Центра семейных и демографических исследований в Университете Боулинг-Грин Карен Гуццо подчеркнула, что одной из наиболее ощутимых проблем для молодых американок является выплата кредитов, которые они берут для получения высшего образования. Экономическая неопределенность и наличие задолженностей сильно влияют на их решение заводить отпрыска, которого не так просто содержать.

Ранее News.ru сообщал, что население России также сокращается. Даже количества мигрантов уже не хватает, чтобы компенсировать естественную убыль.


#сша #дети #беременность
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