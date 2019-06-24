https://static.news.ru/photo/69e7edee-96aa-11e9-8e39-fa163e074e61_1024.jpg Фото: vk.com/znewskz

Число пострадавших в результате взрыва боеприпасов на территории воинской части города Арысь на юге Казахстана увеличилось до 72.

председатель Национального координационного центра экстренной медицинской помощи Казахстана Биржан Оспанов добавил, что 34 человека из 72 пострадавших госпитализированы, передаёт ТАСС .

Взрыв на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области прогремел утром в 09.20 по местному времени (06.20 мск). Пропали десятки несовершеннолетних детей. По предварительным данным, их эвакуировали без разрешения родителей. Сейчас пропавших несовершеннолетних ищут с помощью волонтёров.

Как писал News.ru, министр обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил, что взрывы на юге страны могут продолжаться еще несколько дней. Сейчас на месте ЧП работает группа сапёров. Дополнительно в город введены 500 военнослужащих Национальной Гвардии.