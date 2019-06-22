Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца Juan Сarlos I, который участвовал в учениях НАТО в Балтийском море.
По некоторым данным, воздушное судно двигалось с относительно низкой скоростью и на небольшой высоте.
Как утверждает телеканал
Как писал News.ru, ранее Министерство обороны Японии сообщило, что российские бомбардировщики дважды нарушили воздушное пространство. По данным японского ведомства, инциденты были зафиксированы в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море.