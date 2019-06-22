https://static.news.ru/photo/9b6d6718-94c5-11e9-a1b8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: wikipedia.org/public domain/jetphotos.com

Российский бомбардировщик Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца Juan Сarlos I, который участвовал в учениях НАТО в Балтийском море.

По некоторым данным, воздушное судно двигалось с относительно низкой скоростью и на небольшой высоте.

Как утверждает телеканал Antena 3 , обнаружить российский самолёт удалось с помощью радаров. При этом «не было применено никаких мер, так как выполненные манёвры не сочли опасными».

Как писал News.ru, ранее Министерство обороны Японии сообщило, что российские бомбардировщики дважды нарушили воздушное пространство. По данным японского ведомства, инциденты были зафиксированы в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море.