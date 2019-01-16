Азербайджан и Армения проведут встречу по Карабаху

https://news.ru/storage/news/735bcd69e8bf2c79020a59154cca047d/7a374c88-7414-4463-830e-d9340e49b63f_850.jpg Celestino Arce Lavin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились провести очередную встречу по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Переговоры должны пройти в феврале 2019 года.

Соответствующая договорённость была достигнута в ходе встречи глав внешнеполитических ведомств в Париже 16 января. Стороны отметили, что состоялся полезный и очень позитивный обмен мнениями, в том числе о значении построения большего взаимопонимания и доверия.

В ходе парижских переговоров министры обсудили вопрос подготовки населения Карабаха к безопасности, миру и развитию региона, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что Москва занимается подготовкой трёхстороннего саммита с Ираном и Азербайджаном, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. При этом министр отметил, что проведение других форматов с участием Азербайджана пока находится под вопросом.