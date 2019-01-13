Автор правил секса на Украине возглавила рейтинг предателей

https://news.ru/storage/news/29d148ad7d987bef0b4ffe855d7b5364/c81eea6c-74f1-49ac-a3b4-bf5f4693ed9b_850.jpg Mykola Swarnyk/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Ульяна Супрун

Народный рейтинг политиков-предателей 2018 года опубликовали украинские СМИ. Для составления списка «худших» граждане проанализировали достижения политиков, служебные заслуги, уровень репутации среди населения и даже размер государственных премий.

Затем граждане Украины выбирали своих кандидатов в интернет-голосовании, сообщает Realist-оnline. Возглавила антирейтинг политиков временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Пользователи Сети её обвинили в провале медицинской реформы, разрушении системы здравоохранения и окончательном «избавлении» украинцев от бесплатной медицины.

Второе место досталось лидеру украинской партии «Наши» Евгению Мураеву, который вышел со скандалом из партии «За життя», после его обещаний установить мир с Россией. Украинцы считают, что Мураев хотел ослабить и расколоть оппозицию по заданию администрации президента.

Бронза антирейтинга досталась главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. Граждане до сих пор не могут забыть его премию в $7,9 млн, которую он выписал себе за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Деньги Коболев перевёл на личный счёт своей матери, гражданки США.

На четвертой позиции «хит-парада» разместился первый заместитель главы службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, который владеет элитной недвижимостью в Киевской области стоимостью более 200 млн грн. После раскрытия этого факта детективы НАБУ открыли уголовное дело по статье «коррупция».

Замыкает топ-5 предателей года экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, уволенный за коррупцию. Украинцы запомнили его лежащим на кушетке под пледом во время судебного заседания. Насирова также подозревают в получении гражданства Великобритании, что уже граждане считают предательством. Однако главный его поступок 2018 года — обжалование увольнения с поста главы ГФС.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разъяснила новые правила секса на Украине на примере чая, писал News.ru.