Автор правил секса на Украине возглавила рейтинг предателей

Народный рейтинг политиков-предателей 2018 года опубликовали украинские СМИ. Для составления списка «худших» граждане проанализировали достижения политиков, служебные заслуги, уровень репутации среди населения и даже размер государственных премий.
Затем граждане Украины выбирали своих кандидатов в интернет-голосовании, сообщает Realist-оnline. Возглавила антирейтинг политиков временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Пользователи Сети её обвинили в провале медицинской реформы, разрушении системы здравоохранения и окончательном «избавлении» украинцев от бесплатной медицины.
Второе место досталось лидеру украинской партии «Наши» Евгению Мураеву, который вышел со скандалом из партии «За життя», после его обещаний установить мир с Россией. Украинцы считают, что Мураев хотел ослабить и расколоть оппозицию по заданию администрации президента.
Бронза антирейтинга досталась главе НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. Граждане до сих пор не могут забыть его премию в $7,9 млн, которую он выписал себе за победу над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже. Деньги Коболев перевёл на личный счёт своей матери, гражданки США.
На четвертой позиции «хит-парада» разместился первый заместитель главы службы внешней разведки Украины Сергей Семочко, который владеет элитной недвижимостью в Киевской области стоимостью более 200 млн грн. После раскрытия этого факта детективы НАБУ открыли уголовное дело по статье «коррупция».
Замыкает топ-5 предателей года экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров, уволенный за коррупцию. Украинцы запомнили его лежащим на кушетке под пледом во время судебного заседания. Насирова также подозревают в получении гражданства Великобритании, что уже граждане считают предательством. Однако главный его поступок 2018 года — обжалование увольнения с поста главы ГФС.
Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разъяснила новые правила секса на Украине на примере чая, писал News.ru.