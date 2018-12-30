Аваков сделал предложение Генпрокуратуре России

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Глава МВД Украины Арсен Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о готовности дать Генпрокуратуре РФ показания в рамках возбуждённого против него уголовного дела. В обмен министр предложил России выдать Украине экс-президента страны Виктора Януковича.

Дело, о котором идёт речь, связано с решением Авакова не допустить проведения выборов президента России на территории Украины. В частности, глава МВД запретил россиянам голосовать на избирательных участках, организованных в посольстве и консульствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове. В связи с этим Генпрокуратура России ещё в сентябре якобы направила украинским коллегам запрос о правовой помощи для привлечения Авакова к уголовной ответственности, сообщает украинский портал LB.ua со ссылкой на источник в ведомстве. Издание также опубликовало копию документа.

На своей странице в Facebook Аваков заявил, что готов дать показания по делу в обмен на экстрадицию Януковича.

Виктор Янукович бежал из Украины в Россию весной 2014 года во время событий на Майдане. У себя на родине бывший президент обвиняется в государственной измене и объявлен в международный розыск.

Как писал News.ru, Янукович может пройти лечение в Израиле. В ноябре он получил травму на теннисном корте: у него диагностировали серьёзные повреждения позвоночника и колена. Украина уже готовит запрос израильской стороне на экстрадицию беглого главы государства.