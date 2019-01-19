Армия Латвии погибнет в первые минуты войны НАТО с Россией

https://news.ru/storage/news/598c10315476efffd2bf196580701735/fd790442-839f-4a7d-a114-d8ffc4ad6ea2_850.jpg Victor Lisitsyn/Global Look Press

Латвия окажется заложницей при любых столкновениях России и НАТО в регионе. В случае их вооружённого конфликта армия прибалтийской республики даже не успеет повоевать.

При этом базы НАТО, если они появятся на территории Латвии, в случае реального конфликта с Россией будут уничтожены в его первые же минуты. Об этом рассказал бывший глава департамента стратегического планирования Генштаба Национальных вооружённых сил Латвии Раймонд Рубловский в интервью порталу RuBaltic.ru.

По его словам, сейчас на территории прибалтийской республики размещена одна батальонная группа НАТО — около 1400 военнослужащих. Эти силы, оснащённые лёгким вооружением, не представляют никакой опасности для Москвы. Их присутствие в Латвии является скорее политическим жестом, чем военным.

В случае войны прибалтийская республика сможет поставить под ружьё всего 17,5 тыс. военнослужащих, добровольцев и резервистов. И это тоже не угроза для России.

«Вопрос в том, останется ли от нашей страны одна большая воронка или пронесёт», — заявил Рубловский.

Он подчеркнул, что решение о размещении военных баз в Латвии «не есть уровень компетенции местных политиков». Подобные вопросы — прерогатива союзников и США в частности.

Рубловский считает, что постоянная риторика латвийских политиков об угрозах со стороны России, для многих из них является вопросом выживания, «хлебом насущным» и путём к достижению сиюминутных политических выгод. Подобного рода спекуляции только подогревают всеобщее напряжение.

Ранее News.ru сообщал, что конфликт на почве национальной розни разгорается в латвийском городе Лиепая. В течение нескольких дней в разных местах города вспыхивают массовые драки между учениками русских и латышских школ. Полиция пытается пресекать побоища несовершеннолетних, в которых участвуют и мальчики, и девочки.