https://news.ru/storage/news/fc9061ade34630438a07e5395800b385/9c6d3938-2c5f-4f46-bde5-5d6ae4c80184_850.jpg Victor Lisitsyn/Global Look Press

Конфликт на почве национальной розни разгорается в латвийском городе Лиепая. В течение нескольких дней в разных местах города вспыхивают массовые драки между учениками русских и латышских школ.

Полиция пытается пресекать побоища несовершеннолетних, но они через соцсети назначают новые места, чтобы свести счёты. Зарегистрированы случаи, когда дети во время драк получали раны и травмы, сообщает Delfi.

Глава Лиепайского участка полиции Ингус Укстиньш был вынужден 17 января устроить пресс-конференцию, на которой обратился к родителям с просьбой поговорить со своими детьми, объяснить им возможные риски и последствия от участия в массовых драках. Укстиньш отметил, что в побоищах участвуют и мальчики, и девочки.

Полиция открыла уголовное дело, в ходе которого собирается выявить тех, кто занимается разжиганием ненависти в городе.

Ранее News.ru сообщал, что власти Латвии изуродовали страну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в прибалтийском государстве «идёт наступление на свободу СМИ», ограничиваются языковые, религиозные и образовательные права, а героизация приспешников нацизма приобрела уродливые формы.