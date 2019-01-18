Лиепая напугана драками детей из русских и латышских школ

Конфликт на почве национальной розни разгорается в латвийском городе Лиепая. В течение нескольких дней в разных местах города вспыхивают массовые драки между учениками русских и латышских школ.
Полиция пытается пресекать побоища несовершеннолетних, но они через соцсети назначают новые места, чтобы свести счёты. Зарегистрированы случаи, когда дети во время драк получали раны и травмы, сообщает Delfi.
Глава Лиепайского участка полиции Ингус Укстиньш был вынужден 17 января устроить пресс-конференцию, на которой обратился к родителям с просьбой поговорить со своими детьми, объяснить им возможные риски и последствия от участия в массовых драках. Укстиньш отметил, что в побоищах участвуют и мальчики, и девочки.
Полиция открыла уголовное дело, в ходе которого собирается выявить тех, кто занимается разжиганием ненависти в городе.
Ранее News.ru сообщал, что власти Латвии изуродовали страну, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в прибалтийском государстве «идёт наступление на свободу СМИ», ограничиваются языковые, религиозные и образовательные права, а героизация приспешников нацизма приобрела уродливые формы.