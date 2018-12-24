Американец выиграл миллион на ставку в пять долларов

https://news.ru/storage/news/468b93a07e828edfc6fd562b8841a70b/dbfbf4f5-0105-40ff-88dd-e4d8b93bfdde_850.jpg David Becker/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Пожилой житель Лейквуда, игравший в покер в одном из казино Атлантик-Сити, выиграл миллион, поставив всего лишь пять долларов. Такая ставка впервые выиграла в заведении с 15-летней историей.

«Рождество наступило раньше для Гарольда М. из Лейквуда, Нью-Джерси. Он поставил пять долларов на трёхкарточный покер „6-карточный бонус“», — сообщает Borgato Hotel Casino в Facebook.

Победитель собрал комбинацию флеш-рояль: от девятки до туза одной масти, что принесло ему миллион долларов выигрыша.

Ранее News.ru писал, что житель Республики Башкортостан выиграл суперприз лотереи «Зодиак» и стал миллионером. Мужчина потратил на покупку билета «Столото» в розничной точке 50 рублей, а сумма выигрыша составила 1,179 млн рублей. Организаторы пригласили обладателя счастливого билета забрать свой миллион.