Американец выиграл миллион на ставку в пять долларов

Пожилой житель Лейквуда, игравший в покер в одном из казино Атлантик-Сити, выиграл миллион, поставив всего лишь пять долларов. Такая ставка впервые выиграла в заведении с 15-летней историей.
«Рождество наступило раньше для Гарольда М. из Лейквуда, Нью-Джерси. Он поставил пять долларов на трёхкарточный покер „6-карточный бонус“», — сообщает Borgato Hotel Casino в Facebook.
Победитель собрал комбинацию флеш-рояль: от девятки до туза одной масти, что принесло ему миллион долларов выигрыша.
Ранее News.ru писал, что житель Республики Башкортостан выиграл суперприз лотереи «Зодиак» и стал миллионером. Мужчина потратил на покупку билета «Столото» в розничной точке 50 рублей, а сумма выигрыша составила 1,179 млн рублей. Организаторы пригласили обладателя счастливого билета забрать свой миллион.