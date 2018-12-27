Американец прошёл Антарктиду на лыжах

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Колин ОʼБрэди

При этом он тянул за собой сани с экипировкой весом 170 кг

Американский исследователь Колин ОʼБрэди стал первым в истории человеком, который в одиночку пересёк Антарктиду на лыжах. За 54 дня он преодолел полторы тысячи километров, совершив путешествие, которое ранее считалось невозможным.

«Хотя последние 32 часа были одними из самых сложных в моей жизни, они, честно говоря, стали одними из лучших, которые я когда-либо проживал», — написал американец в своём Instagram.

ОʼБрэди, в отличие от других путешественников, пересекавших Антарктиду, проделал весь путь без посторонней помощи, при этом он тянул за собой сани с провиантом и снаряжением, которое весит 170 кг.

Британский полярный исследователь Генри Уорсли пытался в одиночку совершить аналогичный поход в 2016 году, однако ему это не удалось. Путешественник скончался от истощения в конце пути. Спустя почти три года его друг, британец Льюис Радд, решил пересечь Антарктиду в его честь. Он начал путешествие параллельно с О’Брэйди, однако последнему удалось завершить его раньше, отмечает The Guardian.

О’Брэди подробно описывал свои взлеты и падения, с тех пор как начал поход 3 ноября. На 37-й день путешествия он опубликовал в Instagram своё фото. В описании под снимком американец рассказал о том, как за это время изменился.

«Я больше не тот человек, которым был, когда отправился в путешествие. Вы видите это на моем лице? Я страдал, был смертельно испуганным, замерзшим и одиноким. Я смеялся и танцевал, плакал от радости и был поражён любовью и вдохновением», — написал О’Брэди.

И хотя изначально американец думал, что в конце своего долгого путешествия первым, что он захочет съесть, станет чизбургер, во время похода О’Брэди всё же мечтал о свежей рыбе и салате. По словам супруги, исследователь устал от сушёных продуктов, которыми он питался почти два месяца.