Звезда «Уэнсдэй» опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера Актер «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайт опроверг обвинения в преступлениях сексуального характера

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Актер Перси Хайнс Уайт, известный по участию в проекте Тима Бертона «Уэнсдэй», впервые прокомментировал у себя в соцсетях обвинения в сексуальных преступлениях, размещенных против него в интернете. Уайт заявил, что против него была развернута онлайн-кампания, с организаторами которой он лично не знаком. В ходе этой кампании были разглашены личные данные его семьи, а его друзья получили угрозы.

Актер подчеркнул, что девушка, упомянутая в обвинениях, на самом деле является его подругой и была представлена в ложном свете как жертва. Когда она пыталась прокомментировать ситуацию, ее слова были проигнорированы. Уайт назвал слухи, распространенные о нем, ложью, и выразил опасения, что такие «базовые и вредные заявления» могут подорвать доверие к реальным жертвам домогательств.

В январе в социальных сетях были опубликованы сообщения, утверждающие, что Уайт в возрасте 17-20 лет устраивал вечеринки с друзьями с целью упоить девушек и заниматься с ними сексом.

В сериале «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайт исполнил одну из важных ролей, его персонаж был влюблен в главную героиню, которая подозревала его в ряде преступлений.

Ранее сообщалось, что немецкая рок-руппа Rammstein может распасться из-за обвинений солиста Тилля Линдеманна в домогательствах. Участники коллектива «крайне недовольны» поведением фронтмена. В частности, отмечается, что есть слова 24-летней Шелби Линн из Северной Ирландии, которая утверждает, что ей дали нокаутирующие капли на закулисной вечеринке на концерте Rammstein в Вильнюсе, после чего подвергли насилию.