Жуткие перемещения призрачной фигуры в американском отеле попали на видео

https://static.news.ru/photo/011f8de4-a1ad-11ea-b3c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay

В отеле Eagle's Nest в Куинси, США, начали происходить странные вещи. Одна из уборщиц гостиницы некоторое время назад стала замечать, что из её тележки начали пропадать вещи, когда она убиралась в номерах. Женщина попросила охранника показать ей записи с камер наблюдения. На видео персонал отеля увидел призрачную фигуру, похожую на тень, крадущуюся по пустому гостиничному коридору.

Кадры были выложены в Сеть. На записи видно, как возле одной из дверей в пустом коридоре стоит тележка уборщицы. В это время со стороны лифта, будто бы скользя по стене, к ней приближается тёмная призрачная фигура. При этом очевидно, что это не тень человека, вышедшего из лифта, так как в этом случае был бы виден зажжённый свет в кабине. «Нечто» словно появляется из ниоткуда.

Позднее стало известно, что обслуживающий персонал и ранее замечал странные тени в углах и слышал хихиканье. Знакомые с этой историей пользователи Сети изрядно напугались и решили, что в отеле живёт «чёрт», «демон» или «призрак», сообщает Life.

Как ранее писал NEWS.ru, «привидение» пугает жителей на северо-востоке Малайзии, чтобы люди не выходили на улицы во время карантина из-за коронавируса.